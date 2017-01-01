Мало продали билетов: В Николаеве отменили первый авиарейс

Первый официальный авиарейс из Николаева был отменен.

Авиарейс из Международного аэропорта Николаев был отменен из-за недостаточного количества проданных билетов. Об этом сообщил замглавы Николаевской облгосадминистрации Валентин Гайдаржи, пишет газета НикВеси.

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“В связи с низким процентом продажи билетов, так как было очень мало времени на раскрутку, первый рейс перенесли на 26 декабря. Не было достаточно времени для того, чтобы люди узнали, что есть такая возможность“ - отметил Гайдаржи.

При этом глава облгосадминистрации Алексей Савченко подчеркнул, что анонсировать необходимо не только рейс, но и его отмену.

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“Вы тогда пообщайтесь с руководителем коммунального предприятия “Николаевский международный аэропорт“ и передайте ему, пожалуйста, что если он анонсирует что-то, то пусть он анонсирует и о том, что он не выходит, чтобы я потом не оправдывался вместо него. Пусть он несет ответственность, а не уходит от нее. Я считаю, что здесь уже дело чести: или говорить конкретную дату и отвечать за это или вовсе не говорить ее. Я считаю, что нужно уже прекратить эту позорную практику“ - сказал Савченко.

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