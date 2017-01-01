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Люди в огне: Появилось жуткое видео взрыва на львовской ярмарке

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На видеозаписи запечатлен момент взрыва и первые кадры после.
На пострадавших горела одежда
На пострадавших горела одежда
Скриншот видео

В Сети появилось видео взрыва на львовской рождественской ярмарке у Оперного театра. Видеозапись опубликовал паблик в Facebook Муниципальная варта.

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На видео видно, как после взрыва люди начали массово разбегаться. Деревянный домик вспыхнул.

Через некоторое время люди стали возвращаться, чтобы помочь пострадавшим, на которых горела одежда. Несколько человек пыталось ликвидировать пожар при помощи огнетушителей.

Напомним, ранее сообщалось, что на Рождественской ярмарке в центре Львова после взрыв газового баллона загорелся один из павильонов. Пострадали пять человек. Полиция открыла уголовное производство.

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Теги: львов, ярмарка, пожар, видео, взрыв
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