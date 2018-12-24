Савченко рассказала о своей депутатской деятельности

В соответствии с отчетом, Надежда Савченко подала 14 законопроектов.

Надежда Савченко опубликовала отчет о своей деятельности как депутата за все время работы в Верховной Раде. Об этом Савченко сообщила на своей странице в Facebook.

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“Надеждой Савченко было подано 14 законопроектов (из них 3 приняты), подготовлено 42 депутатских запроса, прислано более 1500 депутатских обращений, проделана огромная работа в профильной военной сфере (выявление и пресечение коррупционных схем, возвращение утраченных земель Минобороны)“ - отметила она.

Ранее сообщалось о том, что Надежде Савченко делают операцию из-за “невыносимой боли“ в ноге. По словам сестры Савченко, операция касается коленного сустава депутата.