Столкнулись микроавтобус Ford Transit и автобус Van Hool. Травмы различной степени тяжести получили четыре человека.

В Винницкой области в понедельник, 24 декабря, столкнулись микроавтобус Ford Transit с автобусом международного сообщения Одесса-Бари, в результате чего телесные повреждения получили четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба управления Национальной полиции в Винницкой области.

Авария случилась 8:00 в с. Лукашевка Литинского района.



По предварительной информации, 28-летний водитель микроавтобуса Ford Transit не справился с управлением, в результате чего транспортное средство развернуло несколько раз и вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с автобусом Van Hool международного сообщения Одесса-Бари, который двигался в направлении Винницы. В результате удара автобус отбросило в забор одного из дворов населенного пункта. В автобусе пассажиров не было.

Вследствие ДТП травмы различной степени тяжести получили трое пассажиров микроавтобуса, жители Литинского района. Они были госпитализированы в больницу. Еще один из пассажиров транспортного средства после получения медицинской помощи от госпитализации отказался.

В данный момент полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Cмотрите фотогалерею: В Винницкой области столкнулись автобусы

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Также сообщалось, что в Херсонской области произошло лобовое столкновение двух микроавтобусов, в результате которого погибли пять человек.

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