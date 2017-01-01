В Винницкой области столкнулись автобусы
В Винницкой области в понедельник, 24 декабря, столкнулись микроавтобус Ford Transit с автобусом международного сообщения Одесса-Бари, в результате чего телесные повреждения получили четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба управления Национальной полиции в Винницкой области.
Авария случилась 8:00 в с. Лукашевка Литинского района.
По предварительной информации, 28-летний водитель микроавтобуса Ford Transit не справился с управлением, в результате чего транспортное средство развернуло несколько раз и вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с автобусом Van Hool международного сообщения Одесса-Бари, который двигался в направлении Винницы. В результате удара автобус отбросило в забор одного из дворов населенного пункта. В автобусе пассажиров не было.
Вследствие ДТП травмы различной степени тяжести получили трое пассажиров микроавтобуса, жители Литинского района. Они были госпитализированы в больницу. Еще один из пассажиров транспортного средства после получения медицинской помощи от госпитализации отказался.
В данный момент полиция выясняет обстоятельства ДТП.
Cмотрите фотогалерею: В Винницкой области столкнулись автобусы
Ранее в Волынской области перевернулась маршрутка с 18 пассажирами.
Также сообщалось, что в Херсонской области произошло лобовое столкновение двух микроавтобусов, в результате которого погибли пять человек.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet