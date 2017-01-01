ГПСУ: Ситуация на западной границе нормализовалась

Все же в Государственной пограничной службе посоветовали украинцам, которые собираются въезжать или выезжать, подготовиться к временным неудобствам.

В ГПСУ сообщили, что на западной границе в очередях около ста авто polradio.pl

Пиковый день загруженности на контрольно-пропускных пунктах на западной границе пришелся на вчерашний день, а сегодня ситуация нормализовалась и количество машин в очередях на выезд и въезд составляет около 100. Об этом в понедельник, 24 декабря, сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян в эфире телеканала 112 Украина.

Он отметил, что по состоянию на утро 24 декабря нагрузка несколько сократилась.

"Также сократилось количество автомобилей, которые собираются въехать в Украину, но все же их количество достаточно высокое", - заявил представитель Госпогранслужбы.

Слободян посоветовал украинцам, которые собираются въезжать или выезжать, подготовиться к временным неудобствам.

"Сегодня утром на въезд в Украину самые большие очереди были на пунктах пропуска Яготин, Краковец, Шегини, Рава-Русская и Смильница", - заявил Слободян.

Относительно небольшие очереди на пунктах пропуска Угринов и Грушев.

Ранее сообщалось, что на западном участке границы на въезд в Украину образовались крупные автомобильные пробки.

Пробки на западной границе - до 38 часов ожидания

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