Адвокат Рубана заявил, что неизвестные сожгли его авто

Поджог якобы произошел 24 декабря. Валентин Рыбин связывает случившееся со своей адвокатской деятельностью.

Адвокату Валентину Рыбину, который защищал Владимира Рубана, экс-беркутовцев и Рафаэля Лусварги, сожгли автомобиль. Об этом в понедельник, 24 декабря, адвокат сообщил в комментарии Громадському.

По его словам, поджог произошел 24 декабря. Авто стояло в подземном паркинге рядом с домом Рыбина.

Адвокат не знает, кто это сделал, однако связывает со своей адвокатской деятельностью. Он отметил, что авто сильно повреждено.

По данным СМИ, Валентин Рыбин защищал интересы руководителя Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимира Рубана, обвиняемого в войне на Донбассе на стороне сепаратистов бразильца Рафаэля Лусварги, обвиняемого в заказе убийства Аркадия Бабченко Вячеслава Пивоварника.

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