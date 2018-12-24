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Депутат Житомирского облсовета попала в аварию

Комментариев: 2
Анжелика Лабунская госпитализирована в Житомирскую областную клиническую больницу. Ее состояние - средней тяжести.
В ДТП попала депутат Житомирского областного совета
В ДТП попала депутат Житомирского областного совета
zhzh.info

На трассе Киев-Чоп, возле с. Царевка Коростышевского района, около 5:30 утра в понедельник, 24 декабря, случилась авария с участием двух авто. Об этом пишет Житомир лайф.

В результате ДТП телесные повреждения получила пассажирка Mercedes-Benz Анжелика Лабунская - депутат Житомирского областного совета, председатель Житомирской областной партийной организации ВО Батькивщина.

Как сообщается, водитель Mercedes-Benz, не учитывая погодные условия и не выбрав безопасную скорость, не справился с управлением транспортного средства и столкнулся с автомобилем Opel Vectra. В результате столкновения Mercedes-Benz сначала занесло на проезжей части, а затем автомобиль перевернулся в кювет.

Анжелика Лабунская госпитализирована в Житомирскую областную клиническую больницу имени Гербачевского, состояние потерпевшей - средней тяжести.

Ранее в центре Киева случилась авария с участием народного депутата.

Также в ноябре на Окружной дороге случилась авария с участием автомобиля нардепа Сергея Лещенко.

 

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Теги: ДТП, авария, депутат, облсовет, госпитализация
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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navigator2    24.12.2018, 18:47
Оценка:  0
navigator2
дафай депутатік зроби -1
upss1    24.12.2018, 18:38
Оценка:  0
upss1
Кто это вообще и зачем нам эта информация? Каждый день люди попадают в обычные аварии... Чем депутат чего то там отличается от обычного украинца, что нам ее преподнесли, аки звезду?
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