Депутат Житомирского облсовета попала в аварию

Анжелика Лабунская госпитализирована в Житомирскую областную клиническую больницу. Ее состояние - средней тяжести.

На трассе Киев-Чоп, возле с. Царевка Коростышевского района, около 5:30 утра в понедельник, 24 декабря, случилась авария с участием двух авто. Об этом пишет Житомир лайф.

В результате ДТП телесные повреждения получила пассажирка Mercedes-Benz Анжелика Лабунская - депутат Житомирского областного совета, председатель Житомирской областной партийной организации ВО Батькивщина.

Как сообщается, водитель Mercedes-Benz, не учитывая погодные условия и не выбрав безопасную скорость, не справился с управлением транспортного средства и столкнулся с автомобилем Opel Vectra. В результате столкновения Mercedes-Benz сначала занесло на проезжей части, а затем автомобиль перевернулся в кювет.

Анжелика Лабунская госпитализирована в Житомирскую областную клиническую больницу имени Гербачевского, состояние потерпевшей - средней тяжести.

Ранее в центре Киева случилась авария с участием народного депутата.

Также в ноябре на Окружной дороге случилась авария с участием автомобиля нардепа Сергея Лещенко.

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