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На Донбассе ранен военный

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По состоянию на 18:00 сепаратисты 11 раз нарушили режим прекращения огня.
Один украинский военнослужащий получил ранения
Один украинский военнослужащий получил ранения

Сепаратисты с полуночи и по состоянию на 18:00 понедельника, 24 декабря, 11 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил, один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что противник совершил обстрел из минометов калибра 82 мм позиций ООС в районе населенного пункта Кряковка на луганском направлении и вблизи поселка Водяное на мариупольском направлении.

Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Новоалександровка на попаснянском направлении, поселков Каменка, Пески, Тарамчук на донецком направлении, а также в близи населенных пунктов Чермалык, Гнутово, Водяное на мариупольском направлении.

"Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - подчеркнули в пресс-центре штаба ООС.

Как сообщалось, снижение огневой активности на Донбассе украинские военные начали фиксировать с 19 декабря.

Число погибших мирных жителей на Донбассе снизилось вдвое

 

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Теги: донбасс, военные, военный, ранение, ВСУ, война на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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