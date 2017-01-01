Представители национальной скаутской организации Пласт передали Вифлеемский огонь мира воинам бригады в поселке Троицкое.

На Луганщине зажегся Вифлеемский огонь мира facebook.com/pressjfo.news

В поселке Троицкое Луганской области представители национальной скаутской организации Пласт передали Вифлеемский огонь мира воинам. Об этом в понедельник, 24 декабря, сообщила пресс-служба Операции объединенных сил на своей странице в соцсети Facebook.

"Передача огонька мира - это международная ежегодная скаутская акция к празднованию Рождества Христова, которая заключается в распространении символического огня, зажженного на месте рождения Иисуса Христа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что горящий огонек символизирует пожелание добра, душевного спокойствия, любви к людям и к миру.

Cмотрите фотогалерею: В зону ООС привезли Вифлеемский огонь

Ранее в Верховную Раду представители Национальной скаутской организации Украины Пласт принесли Вифлеемский огонь.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet