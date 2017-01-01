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В зону ООС привезли Вифлеемский огонь

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Представители национальной скаутской организации Пласт передали Вифлеемский огонь мира воинам бригады в поселке Троицкое.
На Луганщине зажегся Вифлеемский огонь мира
На Луганщине зажегся Вифлеемский огонь мира
facebook.com/pressjfo.news

В поселке Троицкое Луганской области представители национальной скаутской организации Пласт передали Вифлеемский огонь мира воинам. Об этом в понедельник, 24 декабря, сообщила пресс-служба Операции объединенных сил на своей странице в соцсети Facebook.

"Передача огонька мира - это международная ежегодная скаутская акция к празднованию Рождества Христова, которая заключается в распространении символического огня, зажженного на месте рождения Иисуса Христа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что горящий огонек символизирует пожелание добра, душевного спокойствия, любви к людям и к миру.

 

 

Ранее в Верховную Раду представители Национальной скаутской организации Украины Пласт принесли Вифлеемский огонь

 

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Теги: фото, огонь, военные, Луганская область, ВСУ, война на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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