Взрыв во Львове: известно о состоянии пострадавших

Ухудшений в состоянии здоровья пациентов нет, сообщил главный врач городской больницы.

Ухудшений в состоянии здоровья пациентов, пострадавших от взрыва на рождественской ярмарке во Львове, нет. Об этом в понедельник, 24 декабря, сообщает Львовский городской совет со ссылкой на главного врача 8-й городской больницы Василия Обаранца.

По его словам, пострадавший, который находится в реанимации, в тяжелом состоянии.

"Но есть маленькая положительная динамика, его стабилизировали, пробуем переводить на самостоятельное дыхание. Трое человек находятся в ожоговом отделении, им оказывается помощь, состояние не ухудшилось. Девушку из реанимации вчера перевели в отделение. Ухудшений нет", - рассказал Обаранец.

Как сообщалось, 22 декабря на рождественской ярмарке, развернувшейся на центральном проспекте Свободы во Львове, в одном из домиков взорвался газовый баллон. Это привело к пожару и травмированию работников ярмарки.

Причиной взрыва на ярмарке во Львове стало нарушение техники безопасности.

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