В КИУ назвали главных прогульщиков Рады в декабре

В декабре 17 народных депутатов не проголосовали ни разу, а 61 нардеп пропустил 90% голосований.

Более половины - 252 народных депутата - пропустили свыше 50% голосований Верховной Рады в декабре, из которых 61 - более 90% голосований. Об этом в понедельник, 24 декабря, сообщает Комитет избирателей Украины.

Отмечается, что 17 нардепов ни разу не проголосовали в декабре.

Нулевые показатели голосований у Евгения Мураева, Семена Семенченко, Дениса Омельяновича, Николая Фролова, Юрия Солода, Глеба Загория, Романа Зварыча, Петра Сабашука, Игоря Шкири, Виталия Чепиноги, Дмитрия Яроша.

Ни разу не проголосовали депутаты-беглецы Евгений Бакулин, Сергей Клюев и Александр Онищенко, а также Вячеслав Константиновский и Андрей Журжий, которые заявили о сложении депутатских полномочий, и Надежда Савченко, которая содержится под стражей.

Часть депутатов проголосовали лишь несколько раз в месяц. Среди них Дмитрий Добкин (принял участие в 0,3% голосований), Михаил Поплавский (1%), Андрей Белецкий (2%), Вадим Рабинович (2%), Константин Жеваго (2%), Виталий Куприй (2%), Наталья Королевская (4%), Сергей Левочкин (7%), Михаил Добкин (10%).

Самые высокие показатели голосований у Виктора Пинзеника (100% голосований), Михаила Бондаря (99%) и Ивана Спорыша (99%).

Всего в декабре состоялось 12 пленарных заседаний ВР, на котором было проведено 335 голосований.

Ранее в КИУ сообщили, что интенсивность голосования нардепов нынешнего созыва в Раде с каждым годом существенно уменьшается.

Также в гражданской сети Опора сообщили, что в среднем украинский депутат пропустил каждое пятое голосование.

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