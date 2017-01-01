Драка нардепа и политолога попала на видео

Нардеп Игорь Мосийчук и доктор политических наук Александр Семченко подрались в эфире программы.

Народный депутат Игорь Мосийчук и доктор политических наук Александр Семченко подрались в эфире программы Эпицентр украинской политики на телеканале Newsone. Соответствующее видео в понедельник, 24 декабря, опубликовано на сайте телеканала.

Конфликт произошел после того, как Мосийчук заявил, что Семченко работает на Российскую Федерацию.

В ответ на это Семенченко заявил, что "душевнобольными должны заниматься психиатры".

После словесной перепалки Мосийчук с нецензурной бранью накинулся на оппонента и потребовал, чтобы тот ушел с эфира. Между ними произошла драка.

Ранее в Раде возникла драка из-за плаката о Медведчуке.

Также сообщалось, что народные депутаты Олег Барна и Юрий Левченко не сошлись во мнениях по поводу введения военного положения и устроили драку в прямом эфире.

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