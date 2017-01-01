Глава государства Петр Порошенко поздравил украинцев с Рождеством по григорианскому календарю.



Президент Петр Порошенко поздравил украинцев, празднующих Рождество по григорианскому календарю. Об этом в понедельник, 24 декабря, сообщает пресс-служба президента.



"Мы с вами были свидетелями рождения автокефальной Православной церкви Украины, а сегодня здесь собрались католики и протестанты. Я хочу поблагодарить вас за вашу поддержку в получении независимой от Москвы и признанной мировым Православием украинской церкви", – сказал Порошенко.



Глава государства подчеркнул, что в Украине "нет и не будет государственной церкви". При этом он отметил, что существует "настоящая религиозная свобода, которую мы все бережно храним". "При всем разнообразии нас объединяют Украина и вера в рождение и воскресение Господа нашего Иисуса Христа", – добавил президент.



Глава государства в обращении к украинцам отметил, что "хотя нам грозит враг, хотя нашу страну и наш народ хотят поработить, у нас нет страха".



"Я верю, что с Иисусом мы обязательно победим ненависть и зло, ибо Христос родился и на земле – мир. Рождество – это праздник надежды на лучшее, оно окутано таинственностью и семейным теплом. В Вифлеемской пещере господь пришел в этот мир и начал свой земной путь ради нашего спасения", – заявил Порошенко.



"Желаю вам от ангелов – радости, от пастухов – удивления, от мудрецов – прозрения, а от рожденного Бога – мира и любви. Счастливого Рождества и веселых праздников!", – пожелал украинцам президент.







Как известно, в Украине отмечают два Рождества – за григорианским (25 декабря) и за юлианским календарем (7 января). Оба дня являются государственными выходными.



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