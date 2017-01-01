Спасатели предупреждают об ухудшении погоды в Украине
Снегопады ожидаются в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях.
В Украине во вторник, 25 декабря, в связи с выходом южного циклона в восточных, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях ожидаются сложные погодные условия, сообщает пресс-служба ГосЧС.
По данным Укргидрометцентра, в этих областях ожидается снег, местами сильный снег, метели, в Приазовье и восточных областях сильный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед.
"Во всех указанных областях порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем 1-6° мороза, в Приазовье и восточных областях в течение суток около 0°. Такие погодные условия осложнят работу автотранспорта, коммунального хозяйства, органов энергетики", – предупреждают в ГосЧС.
Напомним, 18 декабря в Киевской области из-за снегопада за сутки случилось 74 ДТП. В Киеве в этот день из-за гололеда травмировались 182 человека.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент