Сутки на Донбассе: Боевики 20 раз обстреливали украинские позиции

Был уничтожен один боевик, с украинской стороны смертей не было.

В ООС за последние сутки были ранены трое украинских военных president.gov.ua

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки 20 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Семь раз применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Ранения получили трое украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

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Враг дважды совершил из минометов калибра 120 мм и 82 мм позиций в районе населенного пункта Крымское на луганском направлении, и поселка Пески – на донецком направлении.

Из минометов калибра 82 мм велся огонь по населенному пункту Кряковка на луганском направлении, поселка Луганское на донецком направлении, и поселка Гнутово на мариупольском направлении.

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Опорные пункты ВСУ обстреливались из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселка Крымское – на луганском направлении, населенного пункта Новоалександровка на попаснянском направлении, поселков Каменка, Пески, Тарамчук.

Обстреливали также Луганское – на донецком направлении, поселка Пивденне на горловском направлении, а также вблизи населенных пунктов Чермалык, Гнутово, Водяное – на мариупольском направлении.

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Для подавления огневых провокаций противника, подразделения обороняющихся применяли дежурные огневые средства.

24 декабря один боевик был уничтожен и шесть получили ранения. В течение текущих суток противник пока не открывал огонь.

Напомним, в понедельник в зону ООС бойцам привезли Вифлеевский огонь мира.