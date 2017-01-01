Итоги 24 декабря: Смертоносное цунами в Индонезии и теракт в Кабуле

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Мощное цунами унесло жизни почти 400 человек, 128 пропали без вести в Индонезии Getty

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Умер последний участник восстания в Варшавском гетто, над Индонезией бушует цунами, а число жертв теракта в Кабуле уже превысило 40 человек. News.bigmir..net выделяет главные события вчерашнего дня.

Число жертв цунами в Индонезии выросло почти до 400

Более трех тысяч человек пострадали от цунами в Индонезии, вызванного, предположительно, подводным оползнем. Причиной стала вулканическая активность горы Анак-Кракатау в сочетании с необычно высокой приливной волной из-за полной луны.

Индонезия пока не обладает системой раннего предупреждения о цунами, вызванных подводными оползнями или вулканами в море. Цунами произошло вечером 22 декабря.

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Число погибших составило 373 человека, еще 1459 пострадали. 128 человек пропали без вести.

Теракт в Кабуле: погибли более 40 человек

Не менее 43 человека погибли и еще 10 были ранены в результате атаки боевиков на правительственный комплекс в Кабуле.

По уточненным данным, 24 декабря у здания министерства общественных работ в Кабуле произошли три взрыва. Затем внутрь ворвались вооруженные огнестрельным оружием террористы, убивая всех на своем пути.

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Прибывшие силовики после продолжительной перестрелки убили троих боевиков. Пока продолжалась операция по обезвреживанию, несколько сотен чиновников забаррикадировались внутри офисных помещений. Впоследствии оттуда были эвакуированы 357 человек.

Трамп подписал указ о выводе американских войск из Сирии

Указ о выводе американских войск из Сирии уже подписан. В документе названы точные сроки вывода, но они еще не оглашены официально.

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По данным СМИ, президент США Дональд Трамп работал над возможностью вывода американских войск из Сирии в течение двух лет.

Свое он решение объяснил тем, что сирийская кампания США не стоит ресурсов, которые тратятся на нее из американского бюджета.

Около 300 украинцев не смогли попасть в РФ с 26 ноября

На 23 декабря с момента введения военного положения в Россию не пустили уже около 350 украинцев. Об этом сообщил советник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян.

В то же время, за указанный период в Украину не пропустили более 1,5 тыс граждан РФ. “По состоянию на сегодня, более 1500 граждан России мы не пропустили на территорию Украины с начала военного положения“, - отметил он.

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“Что касается непропуска украинцев русскими, то сейчас таких случаев мы зафиксировали около 350“, - сказал Слободян.

Умер последний участник восстания в Варшавском гетто

Стало известно, что Симха Ротем, также известный как Казик, последний из выживших участников восстания в Варшавском гетто, умер в возрасте 94 лет.

Он был одним из еврейских партизан, поднявших восстание, когда нацисты начали массовую депортацию евреев из Варшавы.

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Во время восстания погибли тысячи людей. Ротему вместе с польскими рабочими удалось вывести группу повстанцев через систему канализаций. Затем он вернулся, чтобы принять участие в Варшавском восстании 1944 года под руководством польского Сопротивления.

Ротем умер в Иерусалиме в субботу. “Спасибо тебе за все, Казик. Мы обещаем ежедневно стараться быть достойными определения “человек“, - заявил президент Израиля Реувен Ривлин. Ротему было 15 лет, когда нацисты оккупировали Польшу в 1939 году.