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В Днепре вор запутался в простынях и сорвался с пятого этажа

Комментариев: 1
Злоумышленник не смог сбежать из квартиры на импровизированной веревке.
Вор пытался спастись от полиции и упал, повредив спину
Вор пытался спастись от полиции и упал, повредив спину
facebook.com/informator.dp.ua

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В Днепре вор сорвался с пятого этажа многоквартирного дома по улице Янтарной. Об этом сообщил Информатор.

Преступник пытался сбежать от полиции через окно по простынях. В квартиру забрались два вора, но им не повезло - в это же время вернулись хозяева, которые застали незваных гостей. Владельцы вызвали полицию, предусмотрительно закрыв злоумышленников внутри помещения

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В итоге единственным выходом для непрошеных гостей оказалось окно. Они соорудили веревку из простыней и намеревались спуститься по ней на козырек амбулатории.

Первый мужчина сорвался и упал. Второй испугался и остался в закрытой квартире. На место прибыли несколько патрулей полиции, следственно-оперативная группа, спасатели и “скорая“ 

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Мужчина при падении повредил спину и голову. Второго вора в квартире также задержали.

Ранее сообщалось, что в Харькове пьяный мужчина устроил стрельбу из автомата.

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Теги: воры, видео, кража, фото, Днепр, полиция, кражи, квартирные кражи
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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SEMPENTY    25.12.2018, 10:16
Оценка:  0
SEMPENTY
А не хрен воровать....
    25.12.2018, 10:10
Оценка:  0
Мгновенная карма!
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