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В 128 городах и селах пропал свет, в горах возможны лавины

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В ГосЧС предупреждают о лавинной опасности в двух областях, но заверяют, что по дорогам можно проехать.
Снег и ветер обесточили больше ста населенных пунктов
Снег и ветер обесточили больше ста населенных пунктов
facebook.com/MNS.GOV.UA

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Из-за ухудшившейся погоды в Украине были обесточены 128 населенных пунктов. Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС.

В результате порывов ветра, дождя и мокрого снега свет пропал в 46 населенных пунктах Днепропетровской области.
 
Кроме того, в Кировоградской области были обесточены 43 населенных пункта, в Николаевской – 16, в Черновицкой – восемь, в Киевской – шесть, в Черкасской – пять, в Запорожской и Черниговской – по два населенных пункта. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

“Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено. Для обеспечения проезда на дорогах от Укравтодора привлечено 2181 человек и 1600 единиц техники“, – заверили в ГосЧС.

Кроме того, в ГосЧС предупреждают, что, по данным Укргидрометцентра, 25 декабря на высокогорье и среднегорье центральной и восточной части Закарпатской области в связи с продолжением снегопада и метели ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень). Такого же уровня опасность существует и в высокогорье Ивано-Франковской области.

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Кроме того, в горных районах центральной и восточной части области существует угроза оползней снега на дороги. 

Ранее в ГосЧС предупреждали о том, что в Украине во вторник значительно ухудшатся погодные условия.

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Теги: Украина, погода, снег, дождь, ветер, лавины, дороги
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Источник: korrespondent.net

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