В 128 городах и селах пропал свет, в горах возможны лавины
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Из-за ухудшившейся погоды в Украине были обесточены 128 населенных пунктов. Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС.
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“Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено. Для обеспечения проезда на дорогах от Укравтодора привлечено 2181 человек и 1600 единиц техники“, – заверили в ГосЧС.
Кроме того, в ГосЧС предупреждают, что, по данным Укргидрометцентра, 25 декабря на высокогорье и среднегорье центральной и восточной части Закарпатской области в связи с продолжением снегопада и метели ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень). Такого же уровня опасность существует и в высокогорье Ивано-Франковской области.
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Кроме того, в горных районах центральной и восточной части области существует угроза оползней снега на дороги.
Ранее в ГосЧС предупреждали о том, что в Украине во вторник значительно ухудшатся погодные условия.