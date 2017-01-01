Грузинская церковь обсудит отношение к ПЦУ уже в четверг
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Заседание Священного синода Грузинской Православной Церкви пройдет в патриархии 27 декабря, сообщают “ИнтерпрессНьюс“.
По словам секретаря патриарха протоиерея Микаэля Ботковели, заседание Священного синода проводится в этом году второй раз.
“Члены синода обсудят накопившиеся за последний период важные для церкви вопросы“, - отметил он. Заседанием, которое начнется в 12:00, будет руководить Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II.
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В том числе, обсуждение коснется и вопроса создания в Украине новой объединенной церкви - Православной Церкви Украины, а также получения этой церковью Томоса, что, напомним, планируется 6 января 2019 года.
“Разумеется, мы не сможем обойти и церковные вопросы Украины“, - заверил отец Микаэл.
Напомним, ранее в УПЦ МП заявили, что новый закон о релизиозных организациях и их названиях напрямую их не касается, а, кроме того, он нарушает Конституцию и международные конвенции.
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В Белорусской православной церкви украинскую автокефалию не признали, обвинили Варфоломея в расколе и заявили, что прекращают отношения с Константинополем.