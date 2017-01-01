Генсек ОБСЕ в один ряд поставил выборы в ОРДЛО и украинскую автокефалию
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Генсек ОБСЕ Томас Гремингер заявил в интервью Osnabrücker Zeitung, что в Украине и РФ в настоящее время нет политической воли к миру, а провокации наблюдаются с “обеих сторон“.
Комментируя инцидент в Керченском проливе, Гремингер рассказал, что несколько месяцев ОБСЕ предупреждала о растущем напряжении в Черном море.
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“Ни один из сайтов не счел необходимым говорить об этом“, - отметил при этом Гремингер. По его мнению, это вписывается в более широкую картину украинско-российских отношений с целым рядом других вопросов: “Это и закон о языке, и стремление Украинской Православной Церкви к независимости, и нерешенные проблемы оккупированного Крыма, и незаконные выборы в двух непризнанных республиках, и ситуация вдоль линии соприкосновения“.
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“Снова и снова происходят провокации с обеих сторон. Везде мы видим: либо ситуация не двигается, либо она медленно раскачивается“, - считает Гремингер.
По мнению представителя ОБСЕ, для разрешения конфликта требуется диалог и меры по снижению обострения ситуации. “Первый хороший деэскалационный жест может состоять в том, что Россия освободит 24 арестованных моряков и вернет три конфискованных корабля“, - считает Гремингер.
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“Россия и Украина должны наконец-то выйти из логики “Что ты мне, то и я тебе выдам в ответ“, - считает генсек ОБСЕ.
Напомним, ранее сообщалось, что военное положение вошло в топ-20 событий для россиян в этом году.