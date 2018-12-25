Днепровские дайверы отпраздновали Рождество под водой - с шампанским и хороводом

Дайверы опустили елку на 40-метровую глубину, где она будет светить несколько дней.

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В Днепропетровской области дайверы установили елку на 40-метровой глубине. С крылышками фей на баллонах и в карнавальном наряде подводники спустились к елке, провели вокруг нее хоровод и выпили возле нее по бокалу шампанского, передает ТСН.

По многолетней традиции, дайверы вместе устанавливали елку на дне затопленного карьера. Наряды для дерева готовили своими руками - самостоятельно сделали гирлянду, светящуюся под водой.

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На дне карьера елка будет светиться несколько дней, после чего дайверы поднимут дерево на поверхность, чтобы не загрязнять окружающую среду.

Напомним, ранее сообщалось, как самый аквалангист в мире, британец Рэй Вулли, побил собственнй рекорд.