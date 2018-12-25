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Пассажиры рейса в Египет взяли в "заложники" сотрудников авиакомпании

Комментариев: 2
Возмущенные украинцы с трех ночи не могут вылететь в Египет из аэропорта "Борисполь".
Сотрудников авиакомпании не выпускают из аэропорта возмущенные пассажиры
Сотрудников авиакомпании не выпускают из аэропорта возмущенные пассажиры
ТСН

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Более 170 человек вынуждены ждать самолет в Египет в аэропорту “Борисполь“ еще с начала суток. Самолет должен был улететь еще в три утра, рассказала одна из пассажирок ТСН.

“Рейс переносили уже раз пять - из-за погоды, из-за отсутствия самолета, теперь уже говорят, что у пилота закончился рабочий день и вынуждены ждать новую команду“, - говорит Екатерина.

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“Люди устали и возмущены. Сначала их держали в одном из терминалов. Правда, в 7 утра накормили. А ближе к 8:00 людей пустили в зону вылета, где они находятся до сих пор“, - отметила пассажирка.

На эмоциях люди не отпустили домой работников авиакомпании, добавила Екатерина: “Люди на эмоциях, здесь полно детей. Они взяли уже в “заложники“ представителей компании Bravo Airways, которая должна была осуществить рейс“. 

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“Их не отпускают, эти представители ждут здесь самолет вместе с нами“, - рассказала пассажирка. По последней информации, рейс должен состояться в 13:00. 

Ранее сообщалось, что в 128 населенных пунктах Украины пропало электричество из-за ухудшения погодных условий. Кроме того, в ГосЧС предупредили об опасности схода лавин в горах.

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Теги: Украина, погода, снег, аэропорт, Борисполь
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Комментариев (2)
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doc1    25.12.2018, 12:51
Оценка:  0
doc1
Сэло у ебипте хоче атдахнуть. Вот только не многи знают что ебипет то для быдла!
VI_ІV    25.12.2018, 13:11
Оценка:  0
VI_ІV
быдло туда уже три года как не летает туда,вроде только с НГ обещают их допустить .
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