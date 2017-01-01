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Оккупационный суд в Крыму оставил под арестом уже 13 моряков

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В течение вторника Верховный суд оккупированного полуострова отклонил апелляцию на арест троих украинских моряков.
Украинских моряков оставляют под арестом, сокращая им его на один день
Украинских моряков оставляют под арестом, сокращая им его на один день
EPA/UPG

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Верховный “суд“ оккупированного Крыма принял решение отклонить апелляцию на арест трех украинских моряков с захваченных в Керченском проливе кораблей “Никополь“, “Бердянск“ и “Яны Капу“. Об этом сообщает Громадське.

Сегодня судья Андрей Палий отклонил апелляции мичмана Андрея Шевченко, старшего матроса катера “Никополь“ Вячеслава Зинченко и капитана третьего ранга Владимира Лисового.

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При этом Палий сократил в сутки срок содержания под стражей для Шевченко и Зинченко. Они останутся в московском СИЗО до 24 января 2019 года. Это уже триннадцатая апелляция по аресту украинских моряков, отклоненная оккупационным судом в Крыму.

Ранее, 24 декабря, оккупационный суд оставил под стражей члена экипажа катера “Никополь“ Владислава Костишина. 

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Напомним, суд одно за другим выносит решения об отклонении апелляции на арест украинских военнопленных моряков.

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Теги: моряки, корабли, СИЗО, Москва, суд, Крым, военнопленные
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