Оккупационный суд в Крыму оставил под арестом уже 13 моряков

В течение вторника Верховный суд оккупированного полуострова отклонил апелляцию на арест троих украинских моряков.

Украинских моряков оставляют под арестом, сокращая им его на один день EPA/UPG

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Верховный “суд“ оккупированного Крыма принял решение отклонить апелляцию на арест трех украинских моряков с захваченных в Керченском проливе кораблей “Никополь“, “Бердянск“ и “Яны Капу“. Об этом сообщает Громадське.

Сегодня судья Андрей Палий отклонил апелляции мичмана Андрея Шевченко, старшего матроса катера “Никополь“ Вячеслава Зинченко и капитана третьего ранга Владимира Лисового.

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При этом Палий сократил в сутки срок содержания под стражей для Шевченко и Зинченко. Они останутся в московском СИЗО до 24 января 2019 года. Это уже триннадцатая апелляция по аресту украинских моряков, отклоненная оккупационным судом в Крыму.

Ранее, 24 декабря, оккупационный суд оставил под стражей члена экипажа катера “Никополь“ Владислава Костишина.

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Напомним, суд одно за другим выносит решения об отклонении апелляции на арест украинских военнопленных моряков.