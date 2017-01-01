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В аэропорту "Борисполь" пассажиры застряли в очередях

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С утра в аэропорту работали только три окошка для приема граждан, из-за чего они проводили в очереди по 40 минут.
В аэропорту "Борисполь" работают только три окошка для приема людей
В аэропорту "Борисполь" работают только три окошка для приема людей
kbp.aero

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В киевском международном аэропорту "Борисполь" люди с утра стояли в очередях по 40 минут. Об этом сообщает УНН.

Для приема граждан Украины на таможне в аэропорту работает только три окошка. Это привело к большому скоплению людей в зоне паспортного контроля. В очереди по состоянию на утро и полдень находились до 500 человек.

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Согласно расписанию, с 7:10 утра – "Борисполь" принял 33 международных рейса из таких стран как Беларусь, Польша, Израиль, Швеция, Египет, Грузия, Франция, Турция, Бельгия, Литва и другие. 

Ранее сообщалось, что в аэропорту "Борисполь" застряли 170 пассажиров, чей рейс из-за плохой погоды не отправили в Египет в 3 утра. Позже пассажиров попросили подождать нового пилота, так как смена предыдущего закончилась

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Возмущенные люди взяли в "заложники" работников авиакомпании - они не выпускали их до вылета самолета.

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Теги: Киев, аэропорт, Борисполь, очередь, погода
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Источник: korrespondent.net

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