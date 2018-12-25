В МИД РФ заподозрили Порошенко в желании начать "полномасштабную войну"

В России обеспокоились стягиванием ВСУ на территорию Донбасса.

Захарова считает, что это Украина начнет войну на Донбассе EPA/UPG

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МИД РФ обеспокоен стягиванием подразделений Вооруженных сил Украины на юго-восток страны. Об этом заявила спикер МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Россия опасается развертывания полномасштабных боевых действий в Донбассе, отметила она.

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"17 декабря на встрече со студентами из города Днепр Порошенко подтвердил факт дополнительной переброски ряда воинских подразделений вооруженных сил Украины в Донбасс", - подчеркнула Захарова.

По ее мнению, Киев уже не скрывает своих агрессивных намерений: "Ежедневно поступают новости об усиливающейся активности военных Украины вдоль всей линии соприкосновения, особенно на мариупольском и горловском направлениях".

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"Нельзя исключать, что в ближайшие дни ВСУ могут перейти к полномасштабным боевым действиям", - уверяет дипломат.

Что интересно, на встрече в Днепре президент Петр Порошенко по цифрам расписал количество военной техники, которую РФ скопила у украинских границ и вдоль линии пересечения, а также описал масштабы увеличения вражеского вооружения.