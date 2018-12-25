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"Священники с нацистскими лозунгами": В РФ пугают Украину "гражданской войной"

Комментариев: 1
Создание в Украине новой церкви и закон о названиях религиозных организаций назвали "преступлением".
Валентина Матвиенко считает, что в Украине из-за церкви может начаться гражданская война
Валентина Матвиенко считает, что в Украине из-за церкви может начаться гражданская война
wikimedia.org

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В России заявляют, что создание автокефальной церкви в Украине и принуждение УПЦ МП к переименованию может привести к гражданской войне. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РБК.

"Издается указ президента, в соответствии с которым они настаивают, чтобы Украинская православная церковь в течение четырех месяцев была перерегистрирована и названа Московской", - заявила спикер.

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"Они просто ведут дело к бойне, к гражданской войне", - считает политик, называя ситуацию вокруг церквей Украины "преступлением".

"Светские власти грубо вмешались в духовную деятельность Украинской православной церкви, силой собрали каких-то священников, которые кричат нацистские лозунги", - говорит Матвиенко.

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Она также высказала подозрение, что Киев может организовать в преддверии выборов президента в конце марта 2019 года провокации на админгранице с Крымом или на Донбассе. 

"И они уже просто доводят до - я не знаю какого - психологического состояния свой народ, когда каждый день говорят, что "Россия готовится напасть на Украину", "Россия — агрессор", "Россия готовит войну", "будет война", - подчеркнула политик.

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Ранее в МИД РФ также заявили, что Украина может готовиться к полномасштабной войне на Донбассе.

В то же время данные украинской разведки говорят о том, что это Россия начала еще с лета скапливать военную технику и живую силу на границах с Украиной, вдоль линии разграничения и в оккупированном Крыму.

 

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Теги: РФ, УПЦ МП, ПЦУ, война, церковь, Совет Федерации РФ, Украина
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Комментариев (2)
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Alexsy    25.12.2018, 14:38
Оценка:  0
Alexsy
Ну то что Денисенко призывал к убийствам это факт.
СветБобра    25.12.2018, 14:50
Оценка:  0
СветБобра
Кисельов зробив з вас ментального інваліда.
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