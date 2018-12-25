В санкционный список от РФ внесли новых украинцев

Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении санкции против Украины.

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Россия расширила список санкций против Украины. Об этом у себя в Twitter написал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

“Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен“, - сообщил он, отметив, что подписал соответствующее постановление.

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Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление. Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 25 декабря 2018 г.

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“Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России“, - заверил российский премьер. В то же время деталей нового списка премьер не огласил.

Ранее Россия ввела санкции против 322 физических лиц и 68 компаний в Украине. В списке оказались спикер Андрей Парубий, депутаты Олег Ляшко и Олег Барна, глава СБУ Василий Грицак, глава МВД Арсен Аваков, экс-премьер Арсений Яценюк и другие.