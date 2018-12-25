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В санкционный список от РФ внесли новых украинцев

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Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении санкции против Украины.
Россия расширила список санкций против Украины
Россия расширила список санкций против Украины
twitter.com/MedvedevRussia

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Россия расширила список санкций против Украины. Об этом у себя в Twitter написал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

“Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен“, - сообщил он, отметив, что подписал соответствующее постановление. 

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“Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России“, - заверил российский премьер. В то же время деталей нового списка премьер не огласил.

Ранее Россия ввела санкции против 322 физических лиц и 68 компаний в Украине.  В списке оказались спикер Андрей Парубий, депутаты Олег Ляшко и Олег Барна, глава СБУ Василий Грицак, глава МВД Арсен Аваков, экс-премьер Арсений Яценюк и другие.

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Теги: Медведев, санкции, РФ, Украина, физлица, юрлица
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Комментариев (1)
СветБобра    25.12.2018, 14:46
Оценка:  0
СветБобра
Тепер не тільки бублики від фірми рошен заборонені до ввозу в мордор, алі й дірки від них.
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