Папа Римский обещает молиться за христианские общины Украины

Франциск выразил поддержку христианским общинам региона и пожелал Украине продолжительного мира.

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В своем поздравлении с Рождеством Папа Римский Франциск пожелал облегчения Украине. Об этом сообщают Vatican News.

“Да принесет рождающийся Господь облегчение возлюбленной Украине, жаждущей вновь обрести продолжительный мир, который все еще не наступил“, - отметил Франциск.

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Только посредством мира и уважения к правам каждой нации страна сможет оправиться от перенесенных страданий и восстановить для собственных граждан достойные условия жизни, уверен он.

“Я выражаю поддержку христианским общинам этого региона и молюсь, дабы они смогли построить братские и дружеские отношения“, - подчеркнул Франциск.

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Напомним, ранее сообщалось, что украинские дайверы в Днепре отметили Рождество на глубине в 40 м. Там они установили елку со светящейся гирляндой.