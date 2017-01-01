На Харьковщине без света остались 112 городов и сел, без тепла - 201 дом

Из-за непогоды обесточены 110 линий электропередач и 963 подстанции.

Дороги на Харьковщине свободны для проезда, заверили чиновники Пресс-служба ГСЧС

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В Харьковской области погода обесточила 110 линий электропередач. Об этом сообщил директор департамента ЖКХ ОГА Сергей Магдисюк, передает Интефакс-Украина.

Кроме того, перестали работать 963 подстанции. В результате без света остались 112 населенных пунктов, частично - 34. Читай также: Пассажиры рейса в Египет взяли в "заложники" сотрудников авиакомпании "В Харькове обесточено несколько пяти- и девятиэтажек на проспекте Победы. Последствия этих обесточиваний выразились в отключении котельных", - рассказал также Магдисюк. В области отключились 45 котельных, обслуживающих 201 жилой дом, пять больниц, 37 школ и девять садиков. Ликвидацией последствий непогоды занимаются 49 аварийных бригад с 138 людьми в их составе. В Харьковоблэнерго обещают восстановить подачу электроэнергии к вечеру среды, если не будет ухудшения погоды. Читай также: Спасатели предупреждают об ухудшении погоды в Украине

Снег на дорогах области убирают 282 человека и 225 единиц техники, заверил директор ГП "Дороги Харьковщины" Игорь Турченко.

Напомним, ранее сообщалось об обесточивании 128 населенных пунктов в Украине по состоянию на утро и опасности снежных лавин в горах. Кроме того, в Полтавской области из-за сильного ветра и снега пришлось отменить автобусные рейсы по области и за ее пределы.