На Харьковщине без света остались 112 городов и сел, без тепла - 201 дом
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В Харьковской области погода обесточила 110 линий электропередач. Об этом сообщил директор департамента ЖКХ ОГА Сергей Магдисюк, передает Интефакс-Украина.
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"В Харькове обесточено несколько пяти- и девятиэтажек на проспекте Победы. Последствия этих обесточиваний выразились в отключении котельных", - рассказал также Магдисюк.
Снег на дорогах области убирают 282 человека и 225 единиц техники, заверил директор ГП "Дороги Харьковщины" Игорь Турченко.
Напомним, ранее сообщалось об обесточивании 128 населенных пунктов в Украине по состоянию на утро и опасности снежных лавин в горах. Кроме того, в Полтавской области из-за сильного ветра и снега пришлось отменить автобусные рейсы по области и за ее пределы.