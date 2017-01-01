Из-за снежных заносов администрации автовокзалов решили отменить автобусные рейсы по области и в Киев.

Стихия на Полтавщине: Отменяют рейсы и вытаскивают грузовики из сугробов

Стихия на Полтавщине: Отменяют рейсы и вытаскивают грузовики из сугробов

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В Полтавской области из-за непогоды отменены междугородние и межобластные автобусные рейсы. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на сообщения от автовокзалов Кременчуга и Полтавы.

В частности, из-за метелей из Полтавы отменены рейсы в направлении Кременчуга, Гадяча, Чернигова, Ромен, Лохвицы и других городов внутри области и за ее пределами., сообщили в администрации местного автовокзала.

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В Кременчуге тем временем отменили рейсы на Киев, Кировоград и пригородные маршруты. По данным Главного управления ГосЧС области, с полуночи подразделения спасателей вытащили из снежных заносов 31 авто, в том числе четыре авто скорой помощи.

Спасать приходится как легковые, так и грузовые автомобили - их буксирами вытаскивают на очищенные части дорог.

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Напомним, ранее сообщалось, что из-за непогоды свет отключился в 128 населенных пунктах по состоянию на утро. Сейчас ситуация ухудшилась - только в Харьковской области в около 100 населенных пунктах нет электричества.