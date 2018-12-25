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Россия дописала в "черный список" сотни украинских граждан и фирм

Комментариев: 1
Правительство РФ сообщило количество новых физических и юридических лиц в санкционном списке, но фамилии пока не опубликованы.
В России похвастались количеством украинцев в новом санкционном списке
В России похвастались количеством украинцев в новом санкционном списке
EPA/UPG

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Списки физических и юридических лиц в Украине, в отношении которых Россия применяет санкции, увеличен более чем на 200 лиц и организаций. Об этом со ссылкой на сообщение правительства РФ пишет Интерфакс.

“Списки физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, расширены в общей сложности более чем на 200 лиц и организаций“, - говорится в сообщении.

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Список лиц все еще не опубликован на сайте российского правительства. Ранее сообщение о решении расширить санкции против Украины опубликовал у себя в Twitter премьер РФ Дмитрий Медведев.

В списке, утвержденном  Россией в ноябре - 322 человека и 68 юридических лиц. Среди тех, кто попал под санкции - главы МВД и СБУ, спикер ВР, ряд депутатов и бывший премьер Арсений Яценюк. Президент и премьер под санкции не попали.

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Теги: санкции, РФ, Украина, Медведев, Путин
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Комментариев (2)
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Coюзник    25.12.2018, 16:20
Оценка:  0
Coюзник
Это так ... по дружбе ...
Ruspidor    25.12.2018, 16:17
Оценка:  0
Ruspidor
Абасрацца можна, вот это жесть... И что теперь, как же мы без коленовстана?
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