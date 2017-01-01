В Волынской области загорелся автобус с туристами

Автобус следовал по маршруту Киев-Варшава, на момент возникновения пожара внутри находилось десять человек.

В Волынской области во время движения загорелся автобус международного сообщения. Как сообщили в областном управлении ГСЧС, пожар возник около 2.54 в двухэтажном автобусе Neoplan на трассе Ковель – Киев вблизи остановки с. Марьяновка Ковельского района.

"Автобус следовал по маршруту Киев-Варшава, на момент возникновения пожара внутри находилось 10 человек (7 пассажиров и трое человек экипажа)", - подчеркивается в сообщении.

При этом уточняется, что людям удалось самостоятельно покинуть транспортное средство до прибытия пожарных.

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Самовозгорание ликвидировали около часа, жертв и пострадавших нет. В результате пожара были уничтожены внутренняя облицовка автобуса, отсек двигателя, некоторые вещи и документы водителей и пассажиров.

Ранее на Волыни перевернулся маршрутный автобус - пострадали пять человек.

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