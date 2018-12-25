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Порошенко в интересах страны добился поддержки мирового сообщества – политолог

Комментариев: 5
Порошенко в интересах страны добился поддержки мирового сообщества – политолог

Президент Украины Петр Порошенко на деле доказал, что действует в интересах Украины, добившись поддержки мирового сообщества. Об этом заявил политолог Владимир Макаровский в социальной сети Facebook.

"За короткий период времени президент Порошенко добился сразу двух крупных побед за рубежом для всей страны. Бьюсь об заклад, вы наверняка толком даже о них не слышали. И это я не о Томосе, кстати. А все почему? Потому что Петр Алексеевич, снова-таки, в отличие от некоторых, работает для страны", - отметил политолог. 

По его словам, за последнее время Генеральная ассамблея ООН приняла несколько важных решений в пользу Украины. 

"Итак, за два месяца Генассамблея ООН приняла сразу две важнейшие резолюции по Крыму. Сейчас мы оказались в ситуации, когда Россия фактически захватила Керченский пролив, закрыв нашим портам Бердянска и Мариуполя возможность принимать и отправлять корабли. И вот в таком положении Порошенко проявил свои дипломатические качества и огромным трудом добился поддержки мирового сообщества", - продолжил Владимир Макаровский.

Политолог напоминает, что принятые резолюции ООН – это результат дипломатических переговоров президента Украины.    

"Это, кстати, последствия еще его последнего визита в США, где он выступал в ООН. Так вот, Порошенко обещал, что эти резолюции будут приняты. А его еще тогда, кстати, критиковали, что он на поездку потратил бюджетные деньги. Ну и где эти критики сейчас?" - задался вопросом политический эксперт.

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Комментариев (6)
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Мыкола    25.12.2018, 19:24
Оценка:  0
Мыкола
Это "мировое сообщество" видит Украину в роли дурачка, который с радостью выполнит все забаганки этого сообщества. А ура-патриоты рады - стараться в этом ему помогать
sun2014    25.12.2018, 19:07
Оценка:  +2
sun2014
Иуда угробил страну и людей!
Ruspidor    25.12.2018, 18:56
Оценка:  -4
Ruspidor
Порох - за мир,
Выeбeт русских до дыр!
Spoooooock    25.12.2018, 18:49
Оценка:  +2
Spoooooock
Международной поддержки Украины добился путин, совершив абсолютно преступный и безрассудный поступок. Нет никаких причин и никаких оправданий для его действий. Реакция международного сообщества, это реакция на преступные действия путина.
Spoooooock    25.12.2018, 18:51
Оценка:  +2
Spoooooock
К сожалению для нас, общество РФ слишком слабо, что бы дать ответ и адекватную оценку своему руководству, которое явно злоупотребляет властью и средствами. Тем не менее, персональные санкции против путинских олигархов очевидно ускорят процесс "выздоровления".
ГалутинаНеТупая_    25.12.2018, 18:47
Оценка:  -3
ГалутинаНеТупая_
Ничего удивительного. Этот "политолог" из банды петушка.
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