В Карпатах потерялись туристы

По данным спасателей, обморожений или переохлаждений лыжники не получили, поэтому в медицинской помощи не нуждались.

В Карпатах в Службу спасения за помощью обратились туристы. Как сообщили в областном управлении ГСЧС, около 17.40 накануне, 24 декабря, туристы проинформировали, что во время катания на лыжах заблудились в условиях плохой видимости.

Для оказания им помощи в горы отправились участники горного поисково-спасательного отделения пгт Ясиня Раховского района.

"Уже в 19.30 спасатели добрались до вероятного места пребывания туристов - полонины Крачуняска и в 21.10 нашли заблудившихся. Ими оказались мужчина 1986 года рождения и женщина 1988 года рождения, жители г. Киев", – говорится в сообщении.

По данным спасателей, обморожений или переохлаждений лыжники не получили, поэтому в медицинской помощи не нуждались.

Ранее закарпатские спасатели нашли в горах четырех заблудившихся туристов.

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