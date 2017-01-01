"Список 567": Под санкции РФ попали Колесников, Вилкул и Балога

Кроме того, туда добавились мэр Одессы Геннадий Труханов, оппоблоковцы Дмитрий и Михаил Добкины и замгенпрокурора Николай Голомша.

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Всего в санкционном списке Кабмина РФ оказалось 567 украинцев - таким образом, его расширили с 322 человек на 245 человек. Список попавших под санкции компаний вырос с 68 до 75.

С полным списком физических и юридических лиц в Украине, в отношении которых Россия вводит ограничения, можно ознакомиться по ссылке.

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В списке сильно добавилось депутатов, среди которых появились такие известные политики, как Виктор Балога и Иван Васюник. В списке также оказались оппоблоковцы Татьяна Бахтеева, Дмитрий и Михаил Добкины, Александр Вилкул, депутат от “Возрождения“ Михаил Ланьо, депутаn от БПП и известный бизнесмен Ярослав Дубневич (до этого в списке был только его брат).

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Из тех, кого не было в ноябрьском списке, также можно выделить Алену Бабак, Егора Бенкердорфа, Валерия Карпунцова, Андрея Кожемякина, Игоря Луценко, Николая Княжицкого, Анатолия Матвиенко, Оксану Продан, Викторию Пташник, Павла Унгуряна, Виталия Хомутынника и Антона Яценко.

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Также под санкции попали известный бизнесмен Борис Колесников, первый замгенпрокурора Николай Голомша, бывший и.о. генпрокурора Олег Махницкий, замглавы МВД Вадим Троян и мэр Одессы Геннадий Труханов.

В постановлении российского правительства уточняется, что санкции расширены “в целях противодействия недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины“.

Еще одной целью Кабмин РФ называет нормализацию двусторонних отношений.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия расширила санкции против украинских физических и юридических лиц. Соответствующее постановление подписал премьер РФ Дмитрий Медведев.

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Ранее в санкционном списке от РФ находились 322 человека, среди них - сын президента Алексей Порошенко, глава МВД Арсен Аваков, экс-премьер Арсений Яценюк, спикер ВР Андрей Парубий и другие.