Днем на Донбассе почти не стреляли - ООС

В течение текущих суток, 25 декабря, один военнослужащий Объединенных сил на Донбассе получил ранение.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных Минобороны

Сепаратисты в течение вторника три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, при этом зафиксирован один случай применения вооружения, запрещенного минского соглашениями. Один украинский военнослужащий получил ранение, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на своей странице в Facebook 25 декабря.

"Враг, в частности, совершил обстрел позиций Объединенных сил из минометов калибра 82 мм в районе населенного пункта Золотое-4 на Попаснянском направлении; опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Новотошковское на Луганском направлении, а также вблизи города Авдеевка на Донецком направлении", – говорится в сводке.

В штабе ООС также отметили, что украинские военные подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

"Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - добавили в пресс-центре.

Ранее сообщалось, что сепаратисты на Донбассе снизили огневую активность.

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