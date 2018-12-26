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Зеленский допустил участие в выборах президента

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Украинский шоумен заявил, что серьезно размышляет о президентской гонке и советуется по этому поводу с родными.
 
Известный украинский комик и актер Владимир Зеленский заявил, что думает о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента страны в 2019 году. Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.
 
Зеленский отметил, что еще не принял окончательное решение и советуется по этому поводу со своими родными.
 
"Я об этом думаю, очень думаю... Склоняюсь... Рано об этом говорить... Но, я думаю, может быть, да. Я об этом очень серьезно думаю и много говорю с семьей", - уточнил Зеленский.
 
Он также отметил, что в принятии решения мнение семьи будет для него ключевым .
 
 
Напомним, в июле Зеленский заявил, что политика его не интересует.
 
Ранее Корреспондент.net разбирался, как идет предвыборная кампания внутри страны и что рекомендует Украине Европа.
 

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Теги: Выборы Президента Украины 2019 новости, видео, Владимир Зеленский, выборы президента
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Антибес    26.12.2018, 02:48
Оценка:  +1
Антибес
Правильное решение!Вместо вечно бухого клоуна Педи пусть лучше будет профессиональный клоун.
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