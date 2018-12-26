Зеленский допустил участие в выборах президента

Украинский шоумен заявил, что серьезно размышляет о президентской гонке и советуется по этому поводу с родными.

Известный украинский комик и актер Владимир Зеленский заявил, что думает о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента страны в 2019 году. Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Зеленский отметил, что еще не принял окончательное решение и советуется по этому поводу со своими родными.

"Я об этом думаю, очень думаю... Склоняюсь... Рано об этом говорить... Но, я думаю, может быть, да. Я об этом очень серьезно думаю и много говорю с семьей", - уточнил Зеленский.

Он также отметил, что в принятии решения мнение семьи будет для него ключевым .

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