Итоги 25 декабря: "Черный список" РФ и удар непогоды

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении санкций против Украины EPA/UPG

Москва расширила список мер против Киева; на Украину обрушился снегопад и сильный ветер: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Россия расширила санкционный список против Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которым расширил список физических и юридических лиц Украины, подпадающих под санкции.

В обновленном российском “черном списке“ появились семь новых украинских компаний, а также 245 человек.

Всего под ограничения на данный момент попадают 567 физических лиц и 75 компаний из Украины.

В Украине ухудшились погодные условия

Из-за дождя, снега и сильного ветра вечером 25 декабря в Украине были обесточены 556 населенных пунктов, а в некоторых регионах затруднено движение транспорта на автодорогах.

Папа Римский помолился за Украину

“Пусть же Господь, который рождается, принесет облегчение дорогой Украине, которая с нетерпением хочет заново вернуть прочный мир, который все еще запаздывает“, - отметил понтифик.

Трамп заявил, что не уступит в споре с демократами

Президент США Дональд Трамп заявил, что часть федеральных учреждений в стране будет закрыта до тех пор, пока демократы продолжат саботировать выделение средств из госбюджета на строительство заградительных сооружений на границе с Мексикой.

В Ливии произошел теракт в здании МИД

Три террориста-смертника совершили нападение на здание Министерства иностранных дел Ливии в Триполи. В Минздраве страны сообщили, что, по меньшей мере, три человека, помимо самих террористов, были убиты, 21 ранен.