Итоги 25 декабря: "Черный список" РФ и удар непогоды
Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.
Москва расширила список мер против Киева; на Украину обрушился снегопад и сильный ветер: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.
Россия расширила санкционный список против Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которым расширил список физических и юридических лиц Украины, подпадающих под санкции.
В обновленном российском “черном списке“ появились семь новых украинских компаний, а также 245 человек.
Всего под ограничения на данный момент попадают 567 физических лиц и 75 компаний из Украины.
В Украине ухудшились погодные условия
Из-за дождя, снега и сильного ветра вечером 25 декабря в Украине были обесточены 556 населенных пунктов, а в некоторых регионах затруднено движение транспорта на автодорогах.
Папа Римский помолился за Украину
Папа Римский Франциск в традиционном рождественском послании Urbi et Orbi упомянул Украину и попросил для нее мира.
“Пусть же Господь, который рождается, принесет облегчение дорогой Украине, которая с нетерпением хочет заново вернуть прочный мир, который все еще запаздывает“, - отметил понтифик.
Трамп заявил, что не уступит в споре с демократами
Президент США Дональд Трамп заявил, что часть федеральных учреждений в стране будет закрыта до тех пор, пока демократы продолжат саботировать выделение средств из госбюджета на строительство заградительных сооружений на границе с Мексикой.
В Ливии произошел теракт в здании МИД
Три террориста-смертника совершили нападение на здание Министерства иностранных дел Ливии в Триполи. В Минздраве страны сообщили, что, по меньшей мере, три человека, помимо самих террористов, были убиты, 21 ранен.
Ответственность за атаку взяла на себя Террористическая группировка “Исламское государство“.
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