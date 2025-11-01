Итоги 25.11: "Черный список" РФ и удар непогоды

Москва расширила список мер против Киева; на Украину обрушился снегопад и сильный ветер: Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении санкций против Украины

Россия расширила санкционный список против Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которым расширил список физических и юридических лиц Украины, подпадающих под санкции

Всего под ограничения на данный момент попадают 567 физических лиц и 75 компаний из Украины.

В Украине ухудшились погодные условия

Папа Римский помолился за Украину

"Пусть же Господь, который рождается, принесет облегчение дорогой Украине, которая с нетерпением хочет заново вернуть прочный мир, который все еще запаздывает", - отметил понтифик.

Трамп заявил, что не уступит в споре с демократами

Президент США Дональд Трамп заявил, что часть федеральных учреждений в стране будет закрыта до тех пор, пока демократы продолжат саботировать выделение средств из госбюджета на строительство заградительных сооружений на границе с Мексикой.

В Ливии произошел теракт в здании МИД

В Минздраве страны сообщили, что, по меньшей мере, три человека, помимо самих террористов, были убиты, 21 ранен.