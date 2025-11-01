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Итоги 25.11: "Черный список" РФ и удар непогоды

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Москва расширила список мер против Киева; на Украину обрушился снегопад и сильный ветер: Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.
Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении санкций против Украины
Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении санкций против Украины
 
Россия расширила санкционный список против Украины
 
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которым расширил список физических и юридических лиц Украины, подпадающих под санкции.
 
В обновленном российском "черном списке" появились семь новых украинских компаний, а также 245 человек. 
 
Всего под ограничения на данный момент попадают 567 физических лиц и 75 компаний из Украины.
 
В Украине ухудшились погодные условия 
 
Из-за дождя, снега и сильного ветра вечером 25 декабря в Украине были обесточены 556 населенных пунктов, а в некоторых регионах затруднено движение транспорта на автодорогах.
 
Папа Римский помолился за Украину
 
Папа Римский Франциск в традиционном рождественском послании Urbi et Orbi упомянул Украину и попросил для нее мира
 
"Пусть же Господь, который рождается, принесет облегчение дорогой Украине, которая с нетерпением хочет заново вернуть прочный мир, который все еще запаздывает", - отметил понтифик.
 
Трамп заявил, что не уступит в споре с демократами
 
Президент США Дональд Трамп заявил, что часть федеральных учреждений в стране будет закрыта до тех пор, пока демократы продолжат саботировать выделение средств из госбюджета на строительство заградительных сооружений на границе с Мексикой.
 
В Ливии произошел теракт в здании МИД
 
Три террориста-смертника совершили нападение на здание Министерства иностранных дел Ливии в Триполи.
 
В Минздраве страны сообщили, что, по меньшей мере, три человека, помимо самих террористов, были убиты, 21 ранен.
 
Ответственность за атаку взяла на себя Террористическая группировка "Исламское государство".
 
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Теги: Ливия, Папа Римский, непогода, Дональд Трамп, Ответные санкции России
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Источник: Корреспондент.net

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