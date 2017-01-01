На Донбассе возникли проблемы с водоснабжением

Была обесточена Донецкая фильтровальная станция из-за обрыва линий электропередачи в районе бывшего рынка Господар.

Около 10 населенных пунктов испытывают проблемы с водой КП Вода Донбасса

Из-за сложных погодных условий на Донбассе без электричества остались несколько объектов водоснабжения, вследствие чего по меньшей мере 10 населенных пунктов испытывают проблемы с водой. Об этом сообщило КП Вода Донбасса во вторник, 25 декабря.

В частности, была обесточена Донецкая фильтровальная станция из-за обрыва линий электропередачи в районе бывшего рынка Господар. Вследствие этого перебои с водой возникли в Авдеевке, Торецке, Славянске и других городах и поселках Донбасса.

"Ремонтные бригады приступят к восстановлению электроснабжения после получения разрешения на выполнение работ", – говорится в сообщении.

Вчера подача воды в Авдеевку в сектор многоэтажной застройки осуществлялась по графику. Что же касается частного сектора, то из-за отсутствия технической возможности вода туда подаваться не будет.

Также полностью остановлена подача воды в села Верхнеторецкое и Васильевку. Кроме того, обесточена водопроводная насосная станция №1 в Лимане, из-за чего подача воды прекращена половине потребителей.

Обесточены скважины сел Шишовка, Никишино, Мануйлово, Степановка, а также насосная станция третьего подъема Снежного, подача воды на город прекращена полностью.

В Славянске обесточены скважины №28, 29, 37, 38 и насосная станция Меловая, в результате чего уменьшился объем подачи воды по второму Донецкому водопроводу.

Напомним, накануне в девяти областях Украины из-за непогоды были обесточены 556 населенных пунктов. Хуже всего ситуация была в Полтавской области. Там без света остался 131 населенный пункт.

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