Сутки на Донбассе: 5 вражеских обстрелов, ранен один боец ВСУ

По данным украинской разведки, за минувшие сутки ответным огнем один сепаратист уничтожен и двое ранены.

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 25 декабря, пять раз открывали огонь по позициям ВСУ. Дважды применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Ранен один украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в среду, 26 декабря.

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Так, противник совершил обстрел из минометов калибра 120 и 82 мм позиций в районе населенного пункта Крымское на луганском направлении, а в районе поселка Золотое-4 на попаснянском направлении – из минометов калибра 82 мм.

Опорные пункты украинских войск также обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселков Новотошковское, Станица Луганская – на луганском направлении и в районе Авдеевки на донецком направлении.

По данным украинской разведки за минувшие сутки один сепаратист уничтожен и двое ранены.

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“В течение текущих суток враг открыл огонь по позициям украинских военных из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе поселка Гнутово на Мариупольском направлении“, – рассказали в штабе и добавили, что потерь нет.

Напомним, за сутки 24 декабря на Донбассе зафиксировали 20 обстрелов со стороны сепаратистов. Тогда враг семь раз применил оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Ранения получили три бойца ВСУ.