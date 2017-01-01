Сутки на Донбассе: 5 вражеских обстрелов, ранен один боец ВСУ
Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 25 декабря, пять раз открывали огонь по позициям ВСУ. Дважды применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Ранен один украинский военнослужащий.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в среду, 26 декабря.
Читай также: Взрыв во Львове: Спасти людей помог ветеран АТО
Так, противник совершил обстрел из минометов калибра 120 и 82 мм позиций в районе населенного пункта Крымское на луганском направлении, а в районе поселка Золотое-4 на попаснянском направлении – из минометов калибра 82 мм.
Опорные пункты украинских войск также обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселков Новотошковское, Станица Луганская – на луганском направлении и в районе Авдеевки на донецком направлении.
По данным украинской разведки за минувшие сутки один сепаратист уничтожен и двое ранены.
Читай также: Порошенко призвали восстановить ядерный статус Украины
“В течение текущих суток враг открыл огонь по позициям украинских военных из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе поселка Гнутово на Мариупольском направлении“, – рассказали в штабе и добавили, что потерь нет.
Напомним, за сутки 24 декабря на Донбассе зафиксировали 20 обстрелов со стороны сепаратистов. Тогда враг семь раз применил оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Ранения получили три бойца ВСУ.