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Между Черкасской и Полтавской областями застряли 200 авто

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Метели усложнили проезд по автодорогам Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской и других областей.

На границе Черкасской и Полтавской областей в снежных заносах застряли около 200 машин. Об этом во вторник, 25 декабря, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев на своей странице в соцсети Twitter.

"Ситуация осложняется тем, что с другой стороны грузовик перекрыла движение транспорта и снегоуборочная техника не в состоянии подойти", - отметил Князев.

Для освобождения пути из воинской части направили БТР.

 

Напомним, 25 декабря южный циклон накрыл восточную часть Украины.

На дорогах Украины затруднено движение

 

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Теги: снегопады, видео, снегопад, непогода, БТР, Национальная полиция
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Источник: korrespondent.net

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