В Черном море на мель село судно, которое незаконно заходило в Крым - МинВОТ

Авария произошла вблизи Таманского полуострова в районе мыса Железный Рог.

В Черном море грузовое судно под флагом Монголии SUROV (название до августа 2018 года - VELES), которое двигалось из порта Турции в российский порт Кавказ, село на мель.

Об этом сообщает МинВОТ.



По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, авария произошла вблизи Таманского полуострова в районе мыса Железный Рог (село Волна).

Читай также: Россия отправила в Азовское море ракетный фрегат с вертолетом

“По данным международной идентификационной системы AIS (Automatic Identification System), последняя информация о судне SUROV зафиксирована еще две недели назад. В нарушение требований Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года на корабле была отключена Автоматическая идентификационная система (AIS). Однако благодаря именно этой системе есть возможность не только вовремя реагировать на аварии судов и оказывать помощь пострадавшим, но и отслеживать нарушения движения судов и незаконное пересечение границ“, - говорится в сообщении.

По информации МинВОТ, отключение AIS обусловлено незаконным заходом судна SUROV в закрытые порты аннексированного Россией украинского Крыма.

“Причина этому - стремление иностранных компаний, причастных к морским перевозкам в закрытые порты, избежать ответственности со стороны украинского законодательства, а также не попасть в список компаний-нарушителей, к которым могут применяться международно-правовые санкции“, - добавили в ведомстве.

Читай также: Третья мировая может начаться в Украине - эксперт

Украина официально прекратила работу всех портов аннексированного Россией полуострова с июля 2014 года, таким образом, гавани Крыма закрыты для международного судоходства.

Возле Азовского моря построят морскую военную базу. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак.