На курорте Драгобрат туристку переехали ратраком

Сейчас киевлянку уже перевели из реанимации в травматологию.

Девушка вопреки правилам безопасности ехала на сноуборде не по трассе, а по дороге Скриншот из видео

На украинском горнолыжном курорте Драгобрат 23 декабря произошло чрезвычайное происшествие, туристку переехали тяжелой снегоуплотнительной техникой - ратраком. На данный момент врачи уже смогли перевести пострадавшую из реанимации в травматологию, сейчас она находится в состоянии средней тяжести.

Об этом сообщает ТСН.

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“Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом нижней челюсти и ушиб грудной клетки. Состояние стабилизировалось, проблем не было“, — сообщила дежурный врач Раховской больницы Елена Колачук.

Хозяин базы утверждает, что девушка вопреки всем правилам безопасности ехала на сноуборде не по трассе, а по дороге, причем за ратраком, поэтому можно считать, что это она влетела в него, а не наоборот.

Однако, при этом свидетели происшествия озвучивают принципиально другую версию событий - сообщают, что ратрак неожиданно тронулся и наехал на девушку, когда та присела, чтобы снять сноуборд.

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“Она подъехала снимать борд, за десять метров перед траком. Он не посмотрел назад и наехал на нее – там все тело сплошная травма. Она была в крови, лицо разбито, она кричала, что ей больно, она просила его остановиться, но он не слышал“, — сообщили друзья девушки.

Владелец ратрака Игорь Борисяк отметил, что в тот вечер сам чистил дорогу за рулем спецтехники и видел, как его обогнал сноубордист – несмотря на то, что кататься по дороге запрещено.

“Когда включил заднюю передачу, слева от себя увидел парня. Начал на него ругаться, кричать, что он делает, такая здоровая техника. Увидел, что под фрезой кто-то находится“, — заявил он.

“Я застал ее в такой позе – лицо окровавленное, здесь борд. Если я давал назад, автоматически я ей калечу ноги. А у нее никаких больше повреждений“, — добавил Борисяк.

Как сообщалось, в марте в аварии подъемника на курорте в Грузии пострадали украинцы.