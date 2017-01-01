В четырех областях Украины ограничено движение крупногабаритного транспорта

Оказана помощь в буксировке более 650 транспортных средств.

На других дорогах движение транспорта обеспечено dsns.gov.ua

Распоряжением штаба Укравтодора ограничено движение крупногабаритного и общественного транспорта в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях.

Об этом сообщает ГСЧС.

Читай также: Спасатели предупреждают об ухудшении погоды в Украине

На других автомобильных дорогах государственного и местного значения движение транспорта обеспечено. На дорогах местами гололедица.

Всего оказана помощь в буксировке более 650 транспортных средств, в которых находилось около 1 тыс. 500 человек.

На других дорогах движение транспорта обеспечено dsns.gov.ua

Читай также: Без света в Украине остаются полтысячи сел

Для оказания помощи в буксировке транспортных средств от ГСЧС привлекалось более 900 человек и 250 ед. техники.

Напомним, на границе Черкасской и Полтавской областей в снежных заносах застряли около 200 машин. Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев на своей странице в соцсети Twitter.