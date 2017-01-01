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В четырех областях Украины ограничено движение крупногабаритного транспорта

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Оказана помощь в буксировке более 650 транспортных средств.
На других дорогах движение транспорта обеспечено
На других дорогах движение транспорта обеспечено
dsns.gov.ua

Распоряжением штаба Укравтодора ограничено движение крупногабаритного и общественного транспорта в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях.

Об этом сообщает ГСЧС.

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На других автомобильных дорогах государственного и местного значения движение транспорта обеспечено. На дорогах местами гололедица.

Всего оказана помощь в буксировке более 650 транспортных средств, в которых находилось около 1 тыс. 500 человек. 

На других дорогах движение транспорта обеспечено
На других дорогах движение транспорта обеспечено
dsns.gov.ua

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Для оказания помощи в буксировке транспортных средств от ГСЧС привлекалось более 900 человек и 250 ед. техники. 

Напомним, на границе Черкасской и Полтавской областей в снежных заносах застряли около 200 машин. Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев на своей странице в соцсети Twitter.

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Теги: буксировка, транспорт, Укравтодор, непогода, движение
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