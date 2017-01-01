СНБО соберется в момент окончания военного положения

Будут ли обсуждать возможность продолжения особого режима, пока неизвестно.

СНБО соберется на встречу сразу по окончанию военного положения facebook.com/rnbou

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В 14:00 в среду в момент истечения срока военного положения в 10 областях и Азово-Черноморской акватории СНБО соберется на новое заседание. Об этом сообщают источники в ведомстве, пишет ZN.ua.

Вопросы, которые будет рассматривать ведомство, не уточняются. Запланированное заседание также подтвердили и в Администрации президента.

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Напомним, предыдущее заседание СНБО состоялось месяц назад, в ночь на 26 ноября. Тогда Совет нацбезопасности рекомендовал ввести военное положение по всей Украине сроком на 60 дней.

Парламент отказался поддержать столь жесткое постановление, и президенту Петру Порошенко пришлось переписать его, сократив срок и территории действия особого режима. Тогда Рада проголосовала за новый временный режим.