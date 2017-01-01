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В порту Керчи затонул российский буксир — СМИ

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Были плохие погодные условия.
Затонул зарегистрированный в Ростове-на-Дону буксир РБТ-18
Затонул зарегистрированный в Ростове-на-Дону буксир РБТ-18
atr.ua

В порту Керчи в аннексированном Россией Крыму в ночь на 25 декабря затонул буксир РБТ-18, зарегистрированный в Ростове-на-Дону (РФ).

Об этом сообщает Первый крымскотатарский телеканал ATR.

Известно, что судно запросило разрешение на переход от причала №6 Керченского морского торгового порта в Керченский морской рыбный порт. Причина — плохие погодные условия.

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“Для сопровождения на переходе к буксиру РБТ-18 в 01:25 мск направлен морской [буксир] Гандвик от причала Керченского судоремонтного завода“, — говорится в сообщении.

Экипаж буксира Гандвик после прибытия к судну сообщил, что РБТ-18 полузатоплен, подойти к нему пока невозможно из-за сильного ветра и высоких волн. В результате российский буксир затонул у причала в 00:55 по киевсковскому времени. Пострадавших в ходе инцидента нет.

Как сообщалось 25 декабря, в Черном море сел на мель сухогруз.

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Теги: Крым, затонул, буксир
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