В порту Керчи затонул российский буксир — СМИ
В порту Керчи в аннексированном Россией Крыму в ночь на 25 декабря затонул буксир РБТ-18, зарегистрированный в Ростове-на-Дону (РФ).
Об этом сообщает Первый крымскотатарский телеканал ATR.
Известно, что судно запросило разрешение на переход от причала №6 Керченского морского торгового порта в Керченский морской рыбный порт. Причина — плохие погодные условия.
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“Для сопровождения на переходе к буксиру РБТ-18 в 01:25 мск направлен морской [буксир] Гандвик от причала Керченского судоремонтного завода“, — говорится в сообщении.
Экипаж буксира Гандвик после прибытия к судну сообщил, что РБТ-18 полузатоплен, подойти к нему пока невозможно из-за сильного ветра и высоких волн. В результате российский буксир затонул у причала в 00:55 по киевсковскому времени. Пострадавших в ходе инцидента нет.
Как сообщалось 25 декабря, в Черном море сел на мель сухогруз.