Следователь ГБР зарабатывает больше $1500

Средняя зарплата в ГБР в 2018 году превышала 40 тысяч грн.

Следователи ГБР в среднем получали около пяти средних зарплат украинца facebook.com/dbr.gov.ua

Следователь Госбюро расследований в 2018 году в среднем зарабатывал почти 43 тысячи грн. Такие данные предоставило ведомство вответ на запрос, передает УНН.

“Начисленная средняя заработная плата следователя Государственного бюро расследований составляет 42 700 грн“, - уточнили в ГБР.

В этом году следователи прокуратуры не смогли получить премии за декабрь из-за организационных вопросов с Кабмином - последний пытается выровнять уровни зарплат госсужащих, убрав непомерно высокие.

Ранее сообщалось, что в Украине снизился уровень безработицы, а реальная зарплата выросла на 13%. Средняя зарплата в Украине составляет 8660 грн.