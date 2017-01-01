Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Следователь ГБР зарабатывает больше $1500

Комментариев: 0
Средняя зарплата в ГБР в 2018 году превышала 40 тысяч грн.
Следователи ГБР в среднем получали около пяти средних зарплат украинца
Следователи ГБР в среднем получали около пяти средних зарплат украинца
facebook.com/dbr.gov.ua

Следователь Госбюро расследований в 2018 году в среднем зарабатывал почти 43 тысячи грн. Такие данные предоставило ведомство вответ на запрос, передает УНН.

“Начисленная средняя заработная плата следователя Государственного бюро расследований составляет 42 700 грн“, - уточнили в ГБР.

В этом году следователи прокуратуры не смогли получить премии за декабрь из-за организационных вопросов с Кабмином - последний пытается выровнять уровни зарплат госсужащих, убрав непомерно высокие.

Ранее сообщалось, что в Украине снизился уровень безработицы, а реальная зарплата выросла на 13%. Средняя зарплата в Украине составляет 8660 грн. 

Поделись:
Теги: ГБР, следователи, зарплаты, средняя зарплата
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь