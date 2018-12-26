В Кривом Роге ограбили банк: Ранена сотрудница

Общая сумма похищенных денег пока точно не известна.

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В городе Кривом Роге Днепропетровской области в микрорайоне Юбилейный в среду, 26 декабря, неизвестные ограбили банк.

Об этом сообщает Первый Криворожский.

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Во время ограбления на проспекте 200-летия Кривого Рога злоумышленники ранили сотрудницу финансового учреждения.

“Неизвестный в чёрной одежде и медицинской маске напал на сотрудницу банка, которая открывала отделение. Он зашёл в помещение следом за работницей и приставил нож к горлу. Злоумышленник заставил её подойти к сейфу“, - говорится в сообщении.

Они забрали из банка 15 тысяч евро и 150 тысяч гривен. Также преступники во время ограбления вынесли из банка доллары, однако точная сумма американской валюты уточняется.

На данный момент правоохранители разыскивают подозреваемых.

Как сообщалось 22 декабря, под Днепром грабители зарезали депутата на глазах у жены и дочки.