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В Кривом Роге ограбили банк: Ранена сотрудница

Комментариев: 9
Общая сумма похищенных денег пока точно не известна.
В Кривом Роге ограбили банк: Ранена сотрудница
© 1tv.kr.ua
Фото 1/7
  • Состояние пострадавшей уточняется
  • Состояние пострадавшей уточняется
  • Состояние пострадавшей уточняется
  • Состояние пострадавшей уточняется
  • Состояние пострадавшей уточняется
  • Состояние пострадавшей уточняется
  • Состояние пострадавшей уточняется
В Кривом Роге ограбили банк: Ранена сотрудница
Состояние пострадавшей уточняется
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В городе Кривом Роге Днепропетровской области в микрорайоне Юбилейный в среду, 26 декабря, неизвестные ограбили банк.

Об этом сообщает Первый Криворожский.

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Во время ограбления на проспекте 200-летия Кривого Рога злоумышленники ранили сотрудницу финансового учреждения.

“Неизвестный в чёрной одежде и медицинской маске напал на сотрудницу банка, которая открывала отделение. Он зашёл в помещение следом за работницей и приставил нож к горлу. Злоумышленник заставил её подойти к сейфу“, - говорится в сообщении.

Они забрали из банка 15 тысяч евро и 150 тысяч гривен. Также преступники во время ограбления вынесли из банка доллары, однако точная сумма американской валюты уточняется.

На данный момент правоохранители разыскивают подозреваемых.

Как сообщалось 22 декабря, под Днепром грабители зарезали депутата на глазах у жены и дочки.

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Теги: ограбление, банк, Криой Рог
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Комментариев (9)
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Izvestnaya    26.12.2018, 11:37
Оценка:  -2
Izvestnaya
надо разрешать огнестрел скрытого ношения и упрощать покупку. где была полиция? почему не действовала на упреждение? пусть теперь эти выродки возмещают, раз не справились с обеспечением правопорядка. полиция должна противодействовать, но не противодействовала, не выполнила своих обязательств, что по
Izvestnaya    26.12.2018, 11:37
Оценка:  -2
Izvestnaya
повлекло наступление негативных наслидкив -- вот пусть теперь и платят. а потом в порядке регресса стягують с того, что найдут у преступников, если найдут.
Izvestnaya    26.12.2018, 11:41
Оценка:  -1
Izvestnaya
если государство настолько уродливое, что забрало у людей право на самозащиту и оружие. оружия нет только у рабов и у пленных. вот украинцы - рабы у своего государства, которое не обеспечивает защиты и не выполняет своих функций. узурпировали право на оружие и самозащиту - несите ответственность и
Izvestnaya    26.12.2018, 11:41
Оценка:  -2
Izvestnaya
..и компенсируйте нанесенный ущерб.
Кайдаш    26.12.2018, 11:46
Оценка:  +3
Кайдаш
Браво, браво, какой стиль, какой слог!!.... Выпускница юрфака? )))
нафнаф    26.12.2018, 11:56
Оценка:  +2
нафнаф
Типа сотрудница банка вальнула бы грабителся из пистолета ? Такого бреда нет даже дешевых кинокомедиях
Izvestnaya    26.12.2018, 12:04
Оценка:  -3
Izvestnaya
а тебя что-то смущает, чмо сцыкливое? вальнула бы, а что?
Izvestnaya    26.12.2018, 12:05
Оценка:  -3
Izvestnaya
дешевый бред творится в твоем никчемном существовании.
нафнаф    26.12.2018, 12:09
Оценка:  +2
нафнаф
Меня смущает что ты клавиатурное чмо ,которое в реале обдрыщется от страха поносом и будет звать мамку
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