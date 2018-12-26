Мураев: Под санкции попали все, кто может сломать план Порошенко попасть во 2 тур

Оппозиционный политик Евгений Мураев в эфире телеканала НАШ прокомментировал новый санкицонный список РФ следующим образом: «Если вы проанализируете этот список, то под санкции попали абсолютно все представители юго-восточного электората, люди которые избирались по мажоритарным округам и защищали интересы русскоязычных, православных, которые стоят на защите миллионов людей».

Вдумайтесь, кто попал в списки, говорит Мураев. «Новинский, который защищает интересы православной церкви, Добкин, Вилкул, Колесников, люди, которые могут составить конкуренцию группе Фираташ-Левочкина. Люди, которые могут поломать план при котором с Порошенко во втором туре встречается Бойко»

Кстати, по данным социологии Мураев так же попавший под санкции после расставания с Рабиновичем «забрал» с собой почти весь рейтинг ЗаЖиття.