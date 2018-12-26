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Мураев: Под санкции попали все, кто может сломать план Порошенко попасть во 2 тур

Комментариев: 16
Мураев: Под санкции попали все, кто может сломать план Порошенко попасть во 2 тур

Оппозиционный политик Евгений Мураев в эфире телеканала НАШ прокомментировал новый санкицонный список РФ следующим образом: «Если вы проанализируете этот список, то под санкции попали абсолютно все представители юго-восточного электората, люди которые избирались по мажоритарным округам и защищали интересы русскоязычных, православных, которые стоят на защите миллионов людей».

Вдумайтесь, кто попал в списки, говорит Мураев. «Новинский, который защищает интересы православной церкви, Добкин, Вилкул, Колесников, люди, которые могут составить конкуренцию группе Фираташ-Левочкина. Люди, которые могут поломать план при котором с Порошенко во втором туре встречается Бойко»

Кстати, по данным социологии Мураев так же попавший под санкции после расставания с Рабиновичем «забрал» с собой почти весь рейтинг ЗаЖиття.

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Комментариев (17)
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Коляка    26.12.2018, 12:16
Оценка:  -2
Коляка
Вот если вся страна процентов 80 например проголосует за Мураева, как эти голоса попадут к Пороху?
Септемберг    26.12.2018, 12:18
Оценка:  0
Септемберг
Третий тур будет))
Лаптев    26.12.2018, 12:20
Оценка:  0
Лаптев
Тогда мураев немного побудет презиком........до Майдана.
filk    26.12.2018, 11:59
Оценка:  +1
filk
На самом деле все эти клоуны нужны пороху только для одной цели: С масштабной фальсификацией победить в первом туре. Уже нет им интереса играть в очередной раз дорогостоящую клоунаду в дерьмократию
Ведмідь***    26.12.2018, 12:06
Оценка:  +2
Ведмідь***
Мне кажется план другой. При помощи "подсчетов" вывести во второй тур Порошенко и Бойко. А затем Бойко снимает свою кандидатуру.
Лаптев    26.12.2018, 12:18
Оценка:  -2
Лаптев
Это у вас на россии выборы фальшивые. В Украине совсем не та избирательная система. У нас чуровское волшебство не проходит.
Ведмідь***    26.12.2018, 11:53
Оценка:  0
Ведмідь***
Конечно все теперешние оппозиционеры - липовые. Но если Мураев и Вилкул решили побороться за президентское кресло, то Бойко с Левочкиным видимо действительно решили как-то подыграть Порошенко и главной наживкой для избирателей будет защита веры. Порошенко защищает непризнанные церкви, а Бойко -МП
Ведмідь***    26.12.2018, 12:00
Оценка:  -1
Ведмідь***
И если правильно подсчитать голоса избирателей,то во второй тур выходят "защитники веры" - Порошенко и Бойко. И думаю по задумке Бойко по какой-то причине откажется от дальнейших выборов и остается - один претендент. "Дурацкий план…– Я знаю. Так вы со мной?– Естественно."
MNI1957    26.12.2018, 11:47
Оценка:  +2
MNI1957
не евреев,а моржей.евреи в Израиле
ВосставшийИзБана    26.12.2018, 11:51
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Все они одним мирром мазаны.
Мапасяня    26.12.2018, 11:16
Оценка:  +2
Мапасяня
Ну не любят вас евреев в кремлевском мордоростане.
ВосставшийИзБана    26.12.2018, 11:51
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Так там в руководстве все такие же.
Мапасяня    26.12.2018, 11:54
Оценка:  -1
Мапасяня
Где там, на Ордынщине ?
filk    26.12.2018, 11:57
Оценка:  0
filk
не забывай, что Хутин - лучший друг каббалиста - иудофашиста Гэнры Кыссынджэра. Они имеют В Украине всех за дураков, разбавляя цЫрк клоунами Зеленчуком и Вакарчевским
Мапасяня    26.12.2018, 12:07
Оценка:  0
Мапасяня
Ну да, и именно по этому евреи бомбят путинских партизан в Сирии? У путина сговор с исламистами
Коляка    26.12.2018, 12:16
Оценка:  0
Коляка
мураев не еврей он скорее татарин
Лаптев    26.12.2018, 12:21
Оценка:  0
Лаптев
Татары не ходят в синагоги.
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